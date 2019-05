Arrestato pusher con le mani nel sacco

Arrestato pusher macchino classe ’82.

A Cornaredo il personale locale della Stazione dei Carabinieri ha arrestato un marocchino classe ’82 responsabile di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il malvivente è stato sorpreso in via La Marmora mentre vendetta alcune dosi di droga. Subito dopo ha cercato di sottrarsi al controllo dei miliari dandosi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Bloccato dopo un breve inseguimento e sottoposto successivamente alla perquisizione sia personale che del veicolo, è stato trovato in possesso di 2 involucri con 0,50 grammi di cocaina e 3800 euro considerata probabilmente il provento dello spaccio. Arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.