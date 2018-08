Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 agosto, i Carabinieri della Stazione di Rho hanno tratto in arresto un 42enne italiano, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arrestato 42enne rhodense

I militari, mentre erano fermi in strada per la compilazione di una notifica nei confronti di una persona estranea alla vicenda, hanno notato uscire dalla rampa dei box di un condominio un soggetto conosciuto perché autore di reati inerenti gli stupefacenti e non residente in quella zona. La circostanza ha insospettito i militari che hanno quindi deciso di sottoporre a controllo l’uomo. A bordo della sua auto sono state trovate delle chiavi che sono risultate essere quelle di un box del condominio,. All’interno era parcheggiata una seconda autovettura. Dentro il mezzo, in un borsone, sono stati rinvenuti 1,2 kg. di cocaina, mentre, in un alcuni scatoloni, sono stati scoperti 127,5 kg. di hashish, suddivisi in panetti.

L’arrestato è stato condotto a San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per determinare la provenienza dello stupefacente.

