I Carabinieri di Corbetta hanno arrestato uno spacciatore già noto alle forze dell’ordine.

Arrestato spacciatore a Corbetta

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 novembre i Carabinieri di Corbetta hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano classe 1971, residente a Corbetta, pregiudicato. L’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina e cocaina, pronte per essere cedute agli assuntori della zona.

A seguito del processo per direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

