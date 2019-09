Arrestato un minorenne per spaccio a Cerro Maggiore nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 settembre.

Diverse le segnalazioni di alcuni cittadini di Cerro Maggiore che avevano notato strani movimenti in un parco del centro cittadino come ad esempio la presenza di giovani che acquistavano droga. Per questo motivo i Carabinieri di Cerro Maggiore hanno organizzato un servizio specifico per cercare di verificare se quando era stato loro riferito rispondesse al vero. Quindi ieri pomeriggio, mercoledì 18 settembre, hanno organizzato un’attività di osservazione che ha confermato quanto sospettato: un giovane del luogo, già noto alle Forze dell’ordine per situazioni similari è stato visto cedere della droga ad alcuni ragazzi. Gli acquirenti sono stati fermati e controllati. Sono stati trovati in possesso ognuno di una dose di marijuana. Scattato il blitz, il giovane spacciatore è stato fermato e perquisito e gli sono stati trovati i proventi dell’attività di spaccio appena conclusa. All’interno di un cestino per la raccolta dei rifiuti, nelle vicinanze di dove era stato notato “armeggiare”, sono state recuperate altre dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, per poco ancora minorenne, è stato arrestato e accompagnato in una struttura di Milano a disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni competente.