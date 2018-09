Arresti e denunce: due operazioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nelle scorse ore.

Arresti e denunce: cos’è successo a Samarate

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri della Stazione di Samarate (Varese) hanno arrestato una donna di 35 anni, di origine croata. La 35enne, residente in paese, disoccupata e pregiudicata, è destinataria di una condanna di due anni e due mesi ai domiciliari per furto in abitazione.

Una denuncia a Busto Arsizio

Nel corso della nottata di venerdì 28 settembre, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Busto Arsizio, durante il normale servizio perlustrativo, hanno denunciato a piede libero un 40enne, originario di Cirò Marina ma residente a Lonate Pozzolo e già pregiudicato. L’uomo deve rispondere del reato di guida in stato di ebrezza, sotto effetto di stupefacenti e guida senza patente. Il 40enne, fermato alla guida della propria auto e sottoposto a controllo, si è pure rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti. Il veicolo è stato poi destinato a fermo amministrativo.

