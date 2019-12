Arresto cardiaco fulminante: Luca Cazzaro non ce l’ha fatta

Arresto cardiaco fulminante domenica 22 dicembre: Luca Cazzaro non ce l’ha fatta

Lascia senza parole la morte improvvisa di Luca Cazzaro, portato via domenica da un arresto cardiaco fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Marito di Chiara e papà di due bambini di 7 anni e di 2 anni, aveva solo 45 anni. Era conosciuto da molti in paese, dove lavorava con passione da 23 anni nell’azienda Penta servizi tessili di via Silvio Pellico, nella quale era riferimento stimato e affidabile. La sua scomparsa ha scosso Fagnano, con la comunità incredula davanti a una simile tragedia a due giorni dal Natale. Sempre sorridente, papà amorevole, uomo di grande sensibilità e finezza: ai tanti che lo hanno conosciuto non sembra possibile non ci sia più accanto alla sua Chiara e a prendere per mano i suoi bambini, in un dolore che stride con il Natale alle porte. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 10.30 nella chiesa di San Gaudenzio.