Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno i soccorritori sono intervenuti in diverse zone.

Arresto cardiaco per un 60enne: è grave

Alle 20.20 un uomo 60 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano dopo aver accusato un grave malore: arresto cardiaco. L’uomo, da subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Due codici gialli

Qualche minuto dopo le 23 una 43enne è caduta dalla sua bici mentre percorreva via Volta a Corbetta. Soccorsa dalla Croce Bianca di Magenta è stata trasportata in codice giallo al nosocomio cittadino. Codice giallo anche per una 39enne. La donna si è sentita male in via Croce a Senago a mezzanotte e mezza. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa e accompagnata all’ospedale di Garbagnate.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE