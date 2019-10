Lo sportello di ascolto dell’Arma dei Carabinieri sarà attivo anche a Cislago e a Gerenzano.

Arriva lo sportello d’ascolto in Comune

In Comune lo sportello dei Carabinieri. Ora tocca a Gerenzano e Cislago grazie alla collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Saronno, guidati dal capitano Pietro Laghezza. Un servizio già lanciato in queste settimane dall’Arma anche in altri comuni della provincia e che ha come finalità incontrare i cittadini, i quali potranno confrontarsi su temi di vario interesse, fare segnalazioni, avere chiarimenti e consigli. L’obiettivo è creare un rapporto sempre più stretto con i cittadini utile per la gestione della vita quotidiana e, non da meno, rafforzare la sinergia con l’amministrazione per la sicurezza del territorio.

A Gerenzano

A Gerenzano lo sportello sarà attivo per un’ora ogni due settimane alla presenza di un carabiniere. Il primo giorno dello sportello sarà venerdì 11 ottobre dalle 11 alle 12. Per avere un colloquio occorre prendere appuntamento contattando il Comune al numero 02 96399110 (Lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato dalle 9 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17).

A Cislago

A Cislago lo sportello sarà attivo ogni 15 giorni dalle 11 alle 12 a partire dal 17 ottobre. Sarà presente il Comandante della stazione dei Carabinieri di Cislago, il maresciallo maggiore Enzo Duma o un suo sostituto, con il quale i cittadini potranno confrontarsi sui vari temi di interesse dell’Arma e della cittadinanza e indicare particolari segnalazioni.