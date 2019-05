Assalto al bancomat a Pero nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2019.

Assalto al bancomat a Pero: rapinatori in fuga

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio dei rapinatori hanno fatto saltare il bancomat della banca Popolare di Sondrio in via Greppi a Pero. Dopo aver fatto saltare lo sportello automatico per il prelievo di denaro contante i ladri hanno arraffare tutto il denaro possibile e sono scappati nel cuore della notte. Il bottino non è ancora stato quantificato ma le Forze dell’ordine stanno indagando grazie anche alle telecamere.

La dinamica

Intorno all 3, almeno tre individui a bordo di auto scura di grossa cilindrata, hanno asportato i contanti contenuti nel bancomat dopo averlo fatto esplodere. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per valutare agibilità del palazzo, che non ha riportato danni strutturali ed è rimasto agibile, ad eccezione del locale bancomat.

