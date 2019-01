Nella notte ignoti hanno dato fuoco alla saracinesca di una sede della Lega a Milano, in zona Darsena. Lo ha rivelato questa mattina, martedì 22 gennaio 2019, Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega Lombarda, dalla sua pagina Facebook.

Il segretario della Lega Lombarda

“Si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio contro una nostra sezione – afferma in una nota Paolo Grimoldi – e’ da inizio estate che in Lombardia si ripetono attentati contro le nostre sedi, a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza, nel Milanese. Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto”.

