Attacco informatico a Italiaonline: violate 1.4 milioni di email. A riportare la notizia è il GiornaledeiNavigli.it

Attacco informatico a Italiaonline: violate 1.4 milioni di email

1.4 milioni di email collegate a Libero e Virgilio rubate dai tavolini del Dennys Caffè di Assago, vicino agli uffici del colosso informatico Italiaonline.

Preso l’hacker 24enne

Un attacco informatico che è sembrato semplicissimo per l’hacker di 24 anni beccato dalle forze dell’ordine mentre forzava i sistemi dei server per rubare i dati. Avevano provato a fermarlo la prima volta, ma non ci erano riusciti: il pirata informatico si era dato alla fuga. Ma la seconda volta lo hanno riconosciuto e bloccato.

Cosa richia il pirata informatico

La Procura di Milano ha avviato un’indagine, come raccontato dal Corriere, per capire ogni dettaglio della vicenda in cui il ragazzo rischia da 1 a 5 anni per accesso abusivo a sistema informatico. Ancora non si sa chi sia stato il committente dell’attacco, messo a segno dal 24enne studente di Giurisprudenza violando il wifi dell’azienda, forse con la complicità di un dipendente. Le uniche informazioni certe riguardano il metodo di pagamento, in bitcoin, e il modo di comunicare tra hacker e committente, attraverso una chat su Telegram.

Subito informati gli utenti

Gli utenti coinvolti sono stati immediatamente informati dell’accaduto: Italiaonline ha anche chiesto di cambiare la password di accesso all’email, per evitare frodi informatiche.