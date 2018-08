Attentato di Barcellona, venerdì 17 ricorre il primo anniversario di un giorno triste per Legnano.

Attentato di Barcellona, Legnano ricorda Bruno Gulotta

“Si avvicina il 17 agosto, primo anniversario di un giorno tragico e triste per Legnano, un giorno di lutto. Le 16 vittime dell’attentato di Barcellona, cittadini di dieci nazionalità, ci ricordano quanto il terrorismo sia una minaccia globale”. A parlare così è il sindaco della città del Carroccio Gianbattista Fratus che, a un anno dall’attacco terroristico che costò la vita a Bruno Gulotta, rinnova le proprie condoglianze alla famiglia del legnanese.

“Una perdita ingiusta e assurda”

“La morte sulla rambla di Bruno Gulotta, un padre che lavorava per il bene proprio e dei suoi cari – prosegue il primo cittadino -, ci insegna che il male, anche se può sembrarci lontano, riesce a colpire anche vicino a noi. Alla famiglia di Bruno rinnovo le condoglianze per una perdita ingiusta e assurda. Una perdita di fronte alla quale Legnano, ferita, reagì in modo compatto, dimostrando che il dolore non aveva intaccato i nostri principi e i nostri valori”.

L’appello del sindaco

“Non dimentichiamoci di Bruno – è l’appello che il sindaco Fratus rivolge a tutti i legnanesi -: il ricordo degli innocenti è un’arma, incruenta, per contrastare la cultura della violenza e il fanatismo”.