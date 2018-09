Una nuova porno truffa online da qualche giorno sta interessando centinaia forse migliaia di persone. Anche al nostro giornale alcuni lettori segnalano di aver ricevuto un messaggio (che riportiamo qui sotto) di un presunto hacker in cui gli viene chiesto di versare 300 euro per evitare che vengano diffuse informazioni compromettenti sul suo conto: visite su siti pornografici, video compromettenti realizzati attraverso il proprio telefono e così via. E’ una bufala che circola da un paio di giorni con insistenza e già comparsa sul finire della scorsa settimana

“E’ tutto falso, non pagate” l’appello lanciato questa mattina dalla Polizia postale attraverso da Rai News 24. Si tratta di un tentativo di truffa-bufala con un messaggio proveniente da un indirizzo mascherato, sul quale la Postale sta compiendo accertamenti per rintracciare il mittente.

Ecco il messaggio arrivato su tantissimi indirizzi di posta elettronica

Il tuo account è stato hackerato!

Salve! Come avrai gia indovinato, il tuo account è stato hackerato, perche e da li che ho inviato questo messaggio. Io rappresento un gruppo internazionale famoso di hacker.

Nel periodo dal 22.07.2018 al 14.09.2018, su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus che avevamo creato noi.

In questo momento noi abbiamo accesso a tutta la tua corrispondenza, reti sociali, messenger.

Anzi, abbiamo i dump completi di questo tipo di informazioni. Siamo al corrente di tutti i tuoi “piccoli e grossi segreti”, si si… Sembra che tu abbia tutta una vita segreta.

Abbiamo visto e registrato come ti sei divertito visitando siti per adulti… Dio mio, che gusti, che passioni tu hai… Ma la cosa ancora piu interessante e che periodicamente ti abbiamo registrato con la web cam del tuo dispositivo, sincronizzando la registrazione con quello che stavi guardando!

Non credo che tu voglia che tutti i tuoi segreti vedano i tuoi amici, la tua famiglia e soprattutto la tua persona piu vicina. Trasferischi 300$ sul nostro portafoglio di criptovaluta Bitcoin-19Uqqd8mvBNMAZHVQ8XAZsvxnT7VoVn8iS

Garantisco che subito dopo provvederemo a eliminare tutti i tuoi segreti!

Dal momento in cui hai letto questo messaggio partira un timer.

Avrai 48 ore per trasferire la somma indicata sopra. Appena l’importo viene versato sul nostro conto tutti i tuoi dati saranno eliminati!

Se invece il pagamento non arriva, tutta la tua corrispondenza e i video che abbiamo registrato automaticamente saranno inviati a tutti i contatti che erano presenti sul tuo dispositivo nel momento di contagio! Mi dispiace, ma bisogna pensare alla propria sicurezza!

Speriamo che questa storia ti insegni a nascondere i tuoi segreti in una maniera adeguata!

Stammi bene!

