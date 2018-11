Attenzione alle truffe, non ci sono tecnici di Cap Holding e Amiacque sul territorio di Inveruno.

Attenzione alle truffe: l’avviso

E’ il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, ad avvisare i suoi concittadini: “Attenzione! Si avvisa – scrive sui social – che sentite Cap Holding e Amiacque oggi non risultano sul territorio comunale operatori per rilevare la qualità dell’acqua in casa”. Da qui l’invito agli inverunesi: “Si invita a non far entrare in casa alcun tecnico che chieda di effettuare controlli sulla qualità dell’acqua”.

Episodi nel territorio

Episodi di truffe ai danni del cittadini, purtroppo, sono quasi all’ordine del giorno anche sul territorio del Castanese. Il mese scorso, per esempio, a Cuggiono molti cittadini avevano segnalato la presenza una coppia di giovani che, a bordo di una Golf grigia targata Modena, avrebbero avvicinato le persone a bordo strada chiedono informazioni e poi si sarebbero “buttati” sulla vittima di turno per rubargli le catenine d’oro.

LEGGI ANCHE: Truffatori in azione a Cuggiono