Atti vandalici all’area cani, il Comune di Arese si costituisce parte civile nel processo a carico dell’imputato. Il colpevole è stato individuato dai Carabinieri dopo lunghe indagini.

A seguito delle indagini effettuate dai Carabinieri della locale stazione, è stato individuato il colpevole degli atti vandalici all’area cani di viale dei Platani. Si sono assunte prove sufficienti per portare avanti il processo. La Procura ha, quindi, scritto all’Ente per sapere se volesse costituirsi parte civile.

“Il Comune ha deciso di costituirsi parte civile e, d’ora in avanti, per qualunque danneggiamento a un bene pubblico procederemo” – ha commentato l’assessore alla sicurezza Roberta Tellini. Così come ci stiamo già muovendo dopo i danni fatti all’autosilo di via degli Orti il 23 dicembre scorso. Sono molto soddisfatta; è l’ennesima prova del fatto che le forze dell’ordine lavorano tantissimo. E quando i cittadini pensano che non si stia facendo nulla, in realtà non è così. In questo caso ci hanno attaccato per non aver voluto chiudere l’area cani. Ma noi siamo arrivati lo stesso a scoprire il colpevole”.