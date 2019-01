Caporalato in un’azienda di Cairate finita nel mirino delle Forze dell’ordine: spedizioni in tutt’Italia grazie allo sfruttamento degli autisti.

Titolare arrestato per caporalato

Costringeva i suoi autisti a turni di guida di 20 ore, su mezzi vecchi e pericolosi e pagandoli meno di quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro. E’ finito in manette il titolare 46enne di un’azienda di trasporti con sede a Cairate, specializzata in spedizioni in tutt’Italia. L’arresto dopo mesi di indagini operate dalla Polizia stradale e dai carabinieri grazie ai controlli gps e al vaglio di tutta la documentazione aziendale. Oltre agli orari usuranti di lavoro cui sono risultati sottoposti cinque dipendenti, le indagini hanno fatto emergere anche false dichiarazioni e denunce per mascherare quelle anomalie, oltre all’omissione degli obblighi di formazione e visite sanitarie. Elementi sufficienti ad accusarlo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il servizio completo su La Settimana di Saronno di venerdì 25 gennaio.

LEGGI ANCHE: Caporalato, 3 euro l’ora per raccogliere abiti usati: un arresto nel Saronnese