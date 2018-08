Pompieri intervenuti ieri a Baranzate per un’auto andata a fuoco.

Auto a fuoco a Baranzate

Vigili del fuoco impegnati ieri notte, venerdì, in via Resegone a Baranzate. Per motivi da accertare, un’auto ha preso fuoco. Sul posto i pompieri della stazione di Garbagnate, non si sono registrati feriti.

