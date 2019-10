Auto a fuoco in via D’Annunzio a Parabiago.

Auto a fuoco sulla strada

E’ stata avvolta dalle fiamme e completamente carbonizzata. Stiamo parlando dell’auto distrutta da un rogo poco prima delle 19.30 a Parabiago. L’incendio è scoppiato per cause in corso di accertamento in via Gabriele D’Annunzio, nei pressi del sottopassaggio, sul confine tra il capoluogo e la frazione di Villastanza. A farne le spese è stata una Ford Focus station wagon. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE