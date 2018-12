Auto a fuoco a Rho, nessun ferito.

Auto a fuoco a Rho, è successo in corso Europa

Domenica mattina 16 dicembre un’automobile si è incendiata, creando allarme in corso Europa. Le fiamme, che hanno completamente distrutto la parte anteriore della vettura, hanno coinvolto anche un magazzino in disuso che sorge a ridosso della linea ferroviaria.

Pronto intervento dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone.

LEGGI ANCHE:Bmw si ribalta a Rho, conducente miracolato

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE