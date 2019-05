Auto a fuoco: è successo nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019, poco dopo le 2.30.

Auto a fuoco: il rogo in via Arese

Erano circa le 2.30 della notte di domenica 26 maggio 2019 quando due vetture hanno preso fuoco in via Arese a Robecchetto. Le macchine erano parcheggiate e nessuno si sarebbe aspettato quanto effettivamente è avvenuto. Sul posto, per domare le fiamme, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi. A rimanere intaccata dalle fiamme anche la porta di un rustico adibito a magazzino. I Carabinieri indagano sulle cause dell’incendio.

L’incendio del negozio da parrucchiera

E’ passato poco più di una settimana da un altro incendio in paese. Erano circa le 4 di mattina di venerdì 17 maggio 2019, infatti, quando si sono sviluppate le fiamme all’interno del negozio “Stile Style” di piazza Primo Candiani a Robecchetto con Induno. Subito, sul posto, sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con un’autopompa e un carro soccorso. I pompieri si sono messi subito al lavoro, spegnendo il rogo, anche se le fiamme avrebbero causato alcuni danni all’interno dei locali.

LEGGI ANCHE: Incendio nella notte in un negozio da parrucchiera