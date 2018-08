Auto a fuoco sulla Boffalora Malpensa. Lunedì 6 agosto, intorno alle 19,30 autocombustione per un’automobile poco prima dell’uscita Mesero sud.

Auto a fuoco

Nel VIDEO che vi mostriamo, l’instante in cui le fiamme sono divampate, per fortuna senza alcuna conseguenza per le persone a bordo, già scese dal veicolo.

I soccorsi

Sul posto una pattuglia della Polstrada, i Vigili del fuoco magentini e un’ambulanza. I pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuan conseguenza per le persone.