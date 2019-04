Colpo stanotte in pieno centro a Saronno, sfondata con un’auto usata come ariete la vetrina di un negozio.

Auto usata come ariete, assalto al negozio Apple

Hanno usato un’auto come ariete per sfondare la vetrina e svuotare il negozio dei suoi costosi prodotti tecnologici. Fortunatamente, a rovinare i piani del gruppo di ladri che stanotte ha colpito tra via Caduti della Liberazione e via Garibaldi ci ha pensato il sonno “leggero” di un residente. Questo, svegliatosi a causa del rumore causato dall’impatto tra l’auto e il vetro del negozio, andato in frantumi, ha subito chiamato i carabinieri che sono intervenuti prontamente. Alle prime sirene, i malviventi se la sono data a gambe, con tanti danni alle spalle e un bottino relativamente magro tra le mani: due Ipad e due portatili marcati Apple. I carabinieri non sono riusciti a fermare i ladri in fuga, sui quali ora si indaga.

Una dinamica simile era già stata vista nel dicembre 2017 in centro a Tradate, sempre contro un negozio di cellulari: Spaccata lampo in un negozio in pieno centro

LEGGI ANCHE: Magenta, usano l’auto come ariete e sfondano la vetrina del negozio “La Nuvola”