Auto bloccata ieri sul greto di un fontanile nel Parco Pineta, i due anziani credevano di essere nel Milanese.

Auto bloccata, biker in soccorso

Credevano di essere vicini a casa, nel Milanese, ma si erano persi nel Parco Pineta. Una strada sterrata dopo l’altra, fino a che la loro auto non è rimasta bloccata sul letto di un fontanile fra Tradate e Carbonate. Quattro ore, senza idea di cosa fare o di come chiedere aiuto. Fino a quando, intorno alle 13, in loro soccorso sono arrivati alcuni motociclisti che si godevano sulle loro due ruote la prima domenica autunnale. Vista l’auto bloccata, hanno subito raggiunto la coppia, chiamando poi i vigili del fuoco e un’ambulanza.

