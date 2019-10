Auto bruciata dalle fiamme a Nerviano, sul posto i Vigili del fuoco.

Auto bruciata dalle fiamme a Nerviano

Tutto è successo in pochi istanti. Le fiamme, alte, viste dai residenti della zona così come l’alta colonna di fumo. Momenti di paura questa mattina, mercoledì 2 ottobre 2019, in via Caimi, a due passi dal centro cittadino di Nerviano. Intorno alle 7 un’auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme. Danni anche a un’altra vettura che si trovava nelle vicinanze.

A sedare l’incendio sono stati i Vigili del fuoco che, arrivati prontamente sul posto, hanno gettato acqua sulle fiamme. Ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.



