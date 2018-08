Auto contro Ape Car questa mattina intorno alle 6.15 in piazzale Loreto a Milano.

Auto contro Ape Car in piazzale Loreto

Auto contro Ape Car in piazzale Loreto. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.15. Un’auto, Opel Corsa, si è scontrata con un Ape Car sulla quale viaggiavano due lavoratori dei mercati rionali. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di via Messina e i sanitari del 118. Dall’Ape Car sono stati estratti due uomini di 37 e 38 anni. Il primo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il secondo, invece, in codice giallo al Policlinico. Lievi ferite e contusioni, invece, per il conducente dell’auto, un 21enne, che è stato ricoverato al Fatebenefratelli.