Auto contro camion a San Pietro all’Olmo nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre.

Auto contro camion, un ferito

L’incidente si è verificato alle 16 e 45 in via Galileo Galilei a San Pietro all’Olmo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti del comando di Polizia Locale di Cornaredo, l’uomo alla guida di una vettura utilitaria avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere frontalmente contro un tir proveniente in direzione opposta.

Un malore la causa

Dalle prime testimonianze, l’automobilista avrebbe accusato un malore causa della perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono accorsi ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Illeso il conducente del tir, di nazionalità straniera, che si è messo al servizio degli agenti per spiegare l’accaduto.