Incidente di un’auto contro moto nel pomeriggio di sabato 11 gennaio a Baranzate ai danni di un ragazzo di 22 anni

Auto contro moto, coinvolto 22enne

Brutto spavento per uno scontro tra un’auto e una moto verificatasi a Baranzate in via Milano intorno alle 16.20 di sabato 11 gennaio. L’incidente ha fatto temere per il giovane 22enne rimasto coinvolto. Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ed è intervenuta un’ambulanza in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del giovane sono risultate meno gravi del previsto, ed è stato trasportato in codice verde