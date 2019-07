Auto contro moto a Gorla Minore nella mattina di giovedì 11 luglio.

Nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio, intorno alle 9.30, un’auto e una moto si sono scontrate a Gorla Minore lungo la Sp21. A bordo dei due mezzi una ragazza e un ragazzo entrambi di 38 anni. Sul posto sono accorse le ambulanza della Croce Rossa di Busto e di Saronno per prestare soccorso ai due giovani. Al momento sembrerebbe che entrambi non siano gravi ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti.