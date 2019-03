Auto contro moto a Sant’Ilario di Nerviano.

Auto contro moto, arriva l’ambulanza

Incidente stradale poco dopo le 18.30 di giovedì 7 marzo in via della Novella. Per cause ancora in corso di accertamento un’automobile e un ciclomotore si sono scontrati. Sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza di Rho soccorso, e in supporto è arrivata anche l’automedica.

Il centauro è finito al Pronto soccorso in codice giallo

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 43 anni che è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice giallo. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista.

Sul posto anche i carabinieri

A effettuare i rilievi del caso sono stati i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

