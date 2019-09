Auto contro moto sul Sempione: il motociclista è finito in ospedale.

Auto contro moto sul Sempione

Attimi di paura poco fa sulla Statale del Sempione a Nerviano. Poco dopo le 16.30 un auto e uno scooter si sono scontrati. L’impatto è stato molto violento, la persona che si trovava sul motociclo è stata sbalzata ed è finita a terra. Subito è stato allertato il 112. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza di RhoSoccorso e l’automedica insieme a una pattuglia della Polizia locale. Le condizioni del centauro apparivano molto serie. Alla fine, per fortuna, se l’è cavata solo con qualche contusione ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.



