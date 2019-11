Auto contro muro: si sono vissuti momenti di preoccupazione pochi minuti fa, intorno alle 16.30, nel pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre, in via IV Novembre a Solbiate Olona.

Auto contro muro: coinvolto un 82enne

E’ rimasto coinvolto in un incidente in via IV Novembre a Solbiate Olona l’82enne che, oggi pomeriggio, si è schiantato contro un muro, per un motivo che al momento non è ancora chiaro. Inizialmente si è temuto il peggio. Sul posto sono infatti intervenuti in codice rosso i soccorritori della Croce rossa di Parabiago, i Vigili del fuoco e un’autoinfermieristica di Busto Arisizio. Per fortuna le condizioni dell’anziano sono però risultate presto meno gravi rispetto a quanto temuto inizialmente e il codice dell’intervento è così diventato verde. I residenti della zona, allertati dalle sirene dei mezzi di soccorso, hanno così potuto trarre un sospiro di sollievo quando hanno appreso che l’82enne non era rimasto ferito a seguito dell’incidente.

