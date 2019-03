Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Auto finisce contro un ostacolo

Poco prima delle 4.30 un’auto che viaggiava sulla SS526 in prossimità di Magenta è finita contro un ostacolo. A prestare soccorso ai due uomini coinvolti di 45 e 75 anni sono state le ambulanza di Arluno e Sedriano. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Due cadute al suolo

In via dei Pradacci a Tradate, una giovane di 26 anni è caduta al suolo. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Varese che ha poi trasportato la ragazza all’ospedale cittadino. Mezz’ora dopo stessa sorte per un 32enne caduto in via Togliatti a Rho. Soccorso dall’ambulanza di Arese è stato portato all’ospedale di Rho.

Malore in codice giallo

Un 59enne ha accusato un malore mentre si trovava sulla SS33 57 in prossimità di Pero alle 22.21. A prestargli soccorso l’ambulanza cittadina che ha deciso di trasportare l’uomo al nosocomio di Rho in codice giallo.

