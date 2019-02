Grave incidente in viale Giotto ad Abbiategrasso, un’auto finisce fuori strada

Un’auto finisce fuori strada, un ferito trasportato in elisoccorso

Grave incidente giovedì 14 febbraio 2019 intorno alle 12.45 ad Abbiategrasso su viale Giotto, all’altezza della rotonda che interseca via Paolo VI. Un’auto è finita fuori strada, probabilmente a seguito dello scontro con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i Carabinieri, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, due ambulanze e anche l’elisoccorso. Rimasto ferito un uomo di 46 anni che è stato portato in elisoccorso in codice giallo all’ospedale Niguarda.

