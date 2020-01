Un’auto è finita fuori strada a Pregnana nella serata di venerdì 24 gennaio.

Auto fuori strada a Pregnana

Incidente attorno alle 21.15 in via Castellazzo a Pregnana. Per cause in fase di accertamento una donna di 37 anni è finita fuori strada. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Legnano e un’ambulanza di Astra Soccorso di Pero, che ha portato la 37enne all’ospedale Sacco di Milano in codice giallo.

Malore ad Abbiategrasso

Attorno all’1.50, un ragazzo di 33 anni è finito in ospedale dopo essersi sentito male in un locale di via 20 Settembre. La Croce Azzurra di Abbiategrasso l’ha portato a Magenta in codice giallo.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE