Auto in fiamme: mamma e figlia di 11 mesi in salvo.

Auto in fiamme: all’interno c’è una bambina

Intorno alle 9 di questa mattina, lunedì 4 marzo 2019, una Mercedes classe A4 ha preso fuoco mentre percorreva via Garibaldi a Santo Stefano Ticino. Alla guida c’era una donna di 37 anni e insieme a lei, sul seggiolino, sua figlia di appena 11 mesi. La donna non si è immediatamente accorta della gravità della situazione ma quando si è resa conto delle fiamme ha immediatamente accostato a bordo strada e ha tirato fuori la picca del veicolo. Ha chiesto quindi aiuto ai residenti della via che hanno chiamato i Vigili del fuoco. Giunti sul posto i pompieri hanno domato le fiamme che avvolgevano la macchina che ne è uscita distrutta. Nessun ferito quindi, solo tanta paura.