Auto in fiamme al confine tra Gerenzano e Rescaldina: è successo ieri, venerdì 6 dicembre 2019, intorno alle 20.

Auto in fiamme tra Gerenzano e Rescaldina

Erano circa le 20 di ieri, venerdì 6 dicembre 2019, quando una macchina al confine tra Gerenzano e Rescaldina è stata avvolta dalle fiamme. Subito sono stati allertati i soccorsi e, sul posto, sono giunti i Vigili del fuoco.

Nessuna traccia del conducente

Nel veicolo non sono stati rinvenuti né passeggeri né conducente. Sul posto quindi non sono stati necessari nemmeno i soccorritori. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica degli eventi.

