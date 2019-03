Intervento dei pompieri per un’auto in fiamme in via Donatori di Sangue ad Abbiategrasso

Auto in fiamme per un guasto meccanico

Una Fiat Punto ha preso fuoco ieri pomeriggio, 5 marzo, davanti all’ospedale di Abbiategrasso, in via Donatori di Sangue. La vettura stava percorrendo la strada quando ha preso fuoco improvvisamente per via di un guasto meccanico. Alla guida vi era per l’appunto il meccanico chiamato per intervenire su un problema riscontrato sulla vettura. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno prontamente spento l’incendio. Per precauzione è stata chiamata anche la guardia medica, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

