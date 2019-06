Auto in fiamme a Olgiate Olona intorno alle 13.30.

Auto in fiamme, esplode

Attimi di paura questo pomeriggio a Olgiate Olona. Per cause ancora da accertare, un’auto ha preso fuoco mentre procedeva lungo la strada. Le fiamme hanno rapidamente avvolto tutto il mezzo, trasformandolo in un inferno in cui nessuno, fortunatamente, è rimasto coinvolto. Sul posto anche un’ambulanza. Il tutto è successo in pochi minuti: prima ancora che arrivassero i Vigili del Fuoco, il fuoco ha raggiunto la benzina contenuta nel serbatoio, facendo esplodere l’auto.

Gli attimi prima dell’esplosione:

