Auto in fiamme in via Carducci.

Auto in fiamme, alta colonna di fumo

Fiamme e fumo da un’auto. E’ quanto accaduto poco fa in un cortile di via Carducci a Legnano. Intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 14 dicembre, una vettura che era parcheggiata ha iniziato a prendere fuoco. I residenti, visto quello che stava accadendo, hanno subito chiamato il 112.

Le foto:

L’arrivo dei pompieri

Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano: le operazioni di spegnimento sono durante qualche decina di minuti. Tutto si è risolto, per fortuna, senza che nessuno dei residenti rimanesse ferito dalle fiamme e i pompieri, ancora una volta, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi.

