Auto in fiamme nella notte in viale Lombardia.

Auto in fiamme nella notte

L’altra notte i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avvolgevano un auto in sosta in viale Lombardia a Nerviano. A dare l’allarme i residenti che si sono svegliati in piena notte. E’ la seconda auto a in due mesi a finire distrutta dalle fiamme. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri. Le dinamiche dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.