Momenti di paura a Parabiago. E’ successo poco fa, questa mattina, venerdì 17 maggio 2019, in via Mari. Erano circa le 9. Da una delle vetture che si trovavano parcheggiata lungo la strada, ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Poi anche le fiamme. Immediatamente i residenti si sono subito accorti di quello che stava accadendo. Per cercare di limitare i danni ed evitare esplosioni, hanno subito chiesto aiuto. Così è partita la chiamata al 112.

Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Legnano con la loro autopompa. Scesi dal mezzo, i pompieri hanno dato inizio alle operazioni di spegnimento dell’incendio. Le fiamme avevano infatti iniziato ad avvolgere la vettura. Con l’acqua, in pochi istanti, il rogo è stato sedato. Al momento non si conoscono ancora le cause per le quali si sono sviluppati le fiamme.



