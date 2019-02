Un’auto inseguita dai Carabinieri di Legnano si è schiantata a Marnate. Non sembrano esserci feriti.

Un’auto inseguita dai Carabinieri si schianta a Marnate

Poco prima delle 11 di oggi, lunedì 18 febbraio 2019, in via Sele a Marnate, un’auto si è schiantata contro un’altra vettura dopo un inseguimento da parte dei Carabinieri di Legnano. Al momento non si sa se ci sono feriti perché le persone a bordo della vettura inseguita sono scappate subito dopo l’impatto.

