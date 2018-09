Auto investe bambina a Gorla Minore

Tanta paura alle 17.30 di martedì in via San Giovanni Bosco, dove una bambina di 6 anni di origini albanesi è stata investita da un’auto, guidata da una 20enne. Sembra che la causa dell’incidente sia stato uno sbilanciamento della bicicletta sulla quale la mamma stava trasportando sul seggiolino la piccola: la sbandata ha portato il mezzo, che viaggiava sulla ciclabile lato strada, a invadere la carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva la Polo Volkswagen, che non ha potuto evitare l’impatto.

Chiamata al 118 anche in palestra del collegio

Altro intervento alle 22 di martedì nella palestra del collegio Rotondi, dove un atleta amatore della Boxe Gorla, al rientro dopo mesi di inattività, a fine allenamento ha avuto una breve crisi respiratoria, forse per lo sforzo eccessivo, amplificata da uno stato d’ansia. Subito dimesso.