Auto investe quattro persone alla fermata dell’autobus

Terribile incidente lungo la Nuova Vigevanese questo pomeriggio, quando una Hyundai ix35 che proveniva da Trezzano ha perso, per cause ancora da chiarire, il controllo del proprio mezzo, andando a sbattere lungo la pensilina della fermata dell’autobus sotto il ponte di viale Liberazione.

La dinamica dell’incidente

Lungo la pensilina ha travolto quattro persone: due ragazzi di 16 anni, un 23enne e un 26enne. Nello schianto ha travolto anche il palo della fermata dell’autobus e una palo della luce, ha poi sfondato lo spartitraffico finendo nel controviale, in via di Vittorio, colpendo nel testa-coda diverse auto parcheggiate.

Soccorsi immediati

Immediati i soccorsi, intervenuti con quattro ambulanze e due automediche, oltre ai carabinieri di Corsico, la Polizia locale di Corsico e un mezzo dei Vigili del fuoco. Situazione grave per i ragazzi investiti. Uno in particolare, il 23enne, desta maggior preoccupazione, trasportato in codice rosso all’ospedale. Ha riportato un forte trauma cranico ed è ricoverato all’ospedale Niguarda. Un 16enne ha invece fratture al bacino e traumi agli arti inferiori. Ferito anche un 26enne. Il conducente dell’auto, un giovane anch’egli italiano in comprensibile stato di shock, ha dichiarato di aver perso il controllo senza accorgersi di nulla.