Auto investe una donna di 85 anni: sul posto elisoccorso e ambulanza.

Auto investe una donna di 85 anni: è grave

Intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì 10 luglio, un’85enne è stata investita da un’auto in via Milano a Cornaredo. La donna, in gravi condizioni, è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario e trasportata in codice rosso in ospedale dall’elisoccorso. Sul posto anche la Polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.