Auto perde il controllo e finisce in un negozio. E’ successo questa mattina, martedì 17 settembre.

Auto perde il controllo e finisce in un negozio

Alle 10 di oggi si è verificato un incedente in via Piave a Olgiate Olona. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e, dopo aver sfondando le vetrine di un’attività commerciale, ha arrestando la corsa all’interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate che con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

