Gravissimo incidente in Tangenziale Est, auto prende fuoco: un morto.

Gravissimo incidente intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 28 dicembre 2018, in Tangenziale Est, all’altezza di Vimercate. Come riporta ilgionraledimonza.it In base ad una prima ricostruzione una vettura che viaggiava in direzione Lecco avrebbe preso fuoco durante la marcia, urtando anche un’altra macchina e finendo la sua corsa contro il muro, subito dopo la galleria all’altezza della vecchia Esselunga. Purtroppo per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Sul posto ci sono ambulanza, automedica, i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri. La carreggiata in direzione Lecco è stata chiusa al traffico.