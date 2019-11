Auto a fuoco a Legnano, arrivano i pompieri.

Auto prende fuoco, intervengono i pompieri

Notte movimentata in viale Sabotino, dove i pompieri sono dovuti accorrere per spegnere le fiamme che stavano divorando un’utilitaria. Ad andare a fuoco è stata una Matiz. Il pronto intervento degli uomini del distaccamento di via Leopardi ha impedito che il rogo distruggesse completamente l’auto.

Gravi danni ma nessun ferito

Ingenti comunque i danni: il fuoco si è mangiato il faro posteriore sinistro, il paraurti posteriore, la carrozzeria circostante e parte del portellone.

Leggi anche: Piscina chiusa per ragioni di sicurezza

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE