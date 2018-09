Auto ribaltata e cinque feriti, tra cui una bambina, nell’incidente che si è verificato attorno alle 12.20 di lunedì 10 settembre sulla Boffalora Malpensa.

Auto ribaltata e cinque feriti

Sulla Boffalora-Malpensa, in territorio di Marcallo, lunedì 10 settembre si è verificato un incidente tra due auto. Lo scontro poco prima dello svincolo per l’A4. Cinque i feriti, tutti in codice verde: una bambina di 7 anni, un ragazzo e una ragazza di 20, una donna di 34 e un uomo di 37 anni.

I rilievi

Il traffico è rimasto rallentato a lungo. Sul posto, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Magenta e all’automedica, i vigili del fuoco e i Carabinieri di Abbiategrasso.

