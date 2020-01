Auto ribaltata in via Enrico Butti a Parabiago.

Auto ribaltata, coinvolte tre persone

Il grave incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 13 di oggi in prossimità della rotonda all’intersezione con la Sp 109. Tre le persone coinvolte: un giovane di 29 anni e due donne di 32 e 56 anni. Sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate. A effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al lavoro anche i Vigili del fuoco.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle due auto coinvolte proveniva da Busto Garolfo per andare a Parabiago mentre l’altra, una Opel, proveniva da via Butti per andare anche lei in direzione Parabiago quando si sono scontrate. La seconda dopo l’impatto si è ribaltata.

